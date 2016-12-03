Задержан подозреваемый в нападении на девочку в Темиртау

Предполагаемого педофила, напавшего в пятницу на школьницу, задержали в Темиртау, сообщил пресс-секретарь департамента внутренних дел города Караганды Бахытжан Кудияров, передает Sputnik.

2 декабря одна из жительниц Темиртау распространила сообщение о попытке надругательства над школьницей в микрорайоне "3А". Согласно ее сведениям, мужчина зашел за ребенком в подъезд и начал раздевать, девочка сумела вырваться и убежать.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 38-летний житель города Темиртау. Он водворен в изолятор временного содержания. Сейчас по факту противоправных действий в отношении ребенка ведется расследование", — сообщил Кудияров.



Как пишет региональное издание "Новый вестник", мужчина признал свою вину. По словам сотрудников органов, девочка была его единственной жертвой.