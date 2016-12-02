Обрушение моста над Иртышом было запланировано - строители

Руководитель подрядной организации заявил, что обрушение моста над Иртышом, произошедшее неделю назад - вовсе не авария, это было запланировано. А пострадавший при этом рабочий "сам виноват" и ни у кого нет никаких претензий, передает YK-news.kz.

Глава отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аскар Жаксылыков, в свою очередь, называет лишь предварительную причину случившегося: что пятая опора была аварийной.

После обследования назовут окончательную причину. Демонтаж проведен и пролет разворачивать обратно не будут. Рабочие постепенно разберут его по кускам.

"На сроки работ инцидент никак не повлиял. С пострадавшими все нормально, никто никаких претензий не имеет", - сказал Жаксылыков.

Все по плану

Удивительно, но в главной подрядной организации, занимающейся демонтажем конструкции, называют инцидент не иначе как плановыми работами.

"Ничего не рухнуло. Происходит плановая разборка аварийного моста, третьей его очереди. Две нитки разобраны. А третью мы сейчас разбираем и к концу декабря, по плану, должны закончить. То, что наклонилось, все это происходит по плану мероприятий. Это не авария. Это проектные работы", - заявил в телефонном разговоре директор ТОО «Мостостроительный отряд № 25 имени Рязанова А.» Тимур Накусов.

На вопрос, запланировано ли, что она должна была так упасть, Накусов ответил утвердительно, и отметил, что раньше никто не видел, как разрушался основной аварийный мост:

"А сейчас движение идет справа и слева от строительной площадки и, соответственно, видно все, что происходит и горожане задаются вопросами «что там случилось?» и так далее. Ничего на стройплощадке не случилось".

По его словам, рабочий, скатившийся вниз и вывернувший лодыжку, сам виноват. Остальные рабочие не имеют претензии, ущерб никому не причинен.

Ошибка предыдущих строителей

Накусов добавил, что все проблемы - его личная головная боль и ответственность, в том числе уголовная:

"Это был аварийный мост! И слава Богу, что дошли до того, что мы его разбираем. Опора накренилась, хотя она должна была выдержать все нагрузки, потому что мы две нитки разобрали по той же технологии.

Теперь будем каждую опору страховать временными опорами. Потому что предыдущие строители, оказывается, сэкономили на фундаментах опор. Из-за этого одна из них оторвалась от фундамента.

Наверное, сэкономили на арматуре или еще на чем-то, я не знаю. Но она не имела стяжки с фундаментом, хотя такого вообще не может быть!"

Отметим, что городские власти первоначально рассматривали возможность закрыть Иртышский мост для проезда личного автотранспорта на время проведения работ - от полугода до года. Весь этот период предполагалось пропускать транспорт с левого берега на правый по Понтонному мосту, оставив временный мост для проезда автобусов и экстренных служб.

Специалисты подрядной мостостроительной организации подчеркивали, что демонтировать мост так, чтобы не прерывать движения по нему, технически невозможно. Однако впоследствии проект был откорректирован с тем, чтобы работы не создавали неудобств жителям города.

Мост через Иртыш был введен в эксплуатацию 9 августа 1970 года. Общая его длина от одного берега до другого - около 300 метров.

Напомним, утром 24 ноября во время демонтажа старой части Иртышского моста рухнул один из пролетов. Как сообщили в ДЧС ВКО, плита встала на одну из опор и приняла вертикальное положение.

В результате, четверо работников скатились вниз, один из них, как сообщалось, сломал лодыжку. Еще двое задержались наверху, но уже вскоре спасатели помогли им спуститься.