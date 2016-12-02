Около 30 тысяч человек попадают под амнистию в Казахстане

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Около 30 тысяч человек попадают под амнистию в Казахстане

Под амнистию, которую планируется провести в Казахстане к 25-летию Независимости, попадают около 30 тыс человек, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора РК Иоган Меркель перед заседанием рабочей группы мажилиса по законопроекту «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан».

«Официально посчитать, практически, невозможно. Потому, что там несколько этих категорий, которые будут выходить. К примеру, все проступки прекратятся, которые в производстве. Те, которые находятся в производстве суда, тоже прекратятся. Аналогично по преступлениям небольшой тяжести. Сейчас мы не можем сказать, сколько их будет к моменту вступления этого закона в силу. Также и по остальным категориям. Примерно посчитали - около 30 тысяч», - сказал Меркель.

Как сообщалось ранее, президент Нурсултан Назарбаев предложил провести амнистию в Казахстане к 25-летию независимости. Соответствующий законопроект приняли на рассмотрение депутаты мажилиса парламента.

Законопроект предусматривает освобождение от уголовного наказания, в основном социально уязвимых категорий граждан, в том числе несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, инвалидов, пожилых лиц, а также лиц, совершивших малозначительные и нетяжкие уголовные правонарушения.

Законопроектом определяется круг лиц, к которым применяется акт амнистии, а также субъектов, в отношении которых амнистия не применяется. Неотбытая часть срока наказания заменяется штрафом или ограничением свободы, либо сокращается. В законопроекте прописаны условия применения амнистии. Исполнение закона предполагается в течение шести месяцев со дня его введения в действие.

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