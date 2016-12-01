​Мерседес упал на слесаря СТО в Алматы

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В среду, 30 ноября, в Алматы на сотрудника станции технического обслуживания во время ремонта упал автомобиль "Мерседес", передает Zakon.kz.

Инцидент произошел на СТО «Город мастеров», где летом уже были проблемы: произошел пожар в одном из боксов, где работник снимал бензобак с автомобиля. Этот же работник и пострадал при пожаре, его забрала скорая помощь. В результате пожара сгорело 8 машин - 3 Mitsubishi Galant, Mitsubishi Pajero, BMW X5, Mercedes, Golf 3 и еще один BMW.

На территории этого же СТО в среду ремонтировали «Мерседес». Машину подняли на подъемнике и подставили стойку, чтобы что-то прикрутить. Подъемник был старый, фиксаторы сломаны. Лапы разъехались, «Мерседес» упал с подъемника и придавил работника, который в этот момент находился под машиной. При этом стойка пробила кузов автомобиля насквозь.

Пострадавшего автослесаря увезли в больницу в тяжелом состоянии. О прогнозах после падения на него двух с лишним тонн говорить пока рано.

Информацию о халатности и нарушении техники безопасности предстоит проверить сотрудникам соответствующих органов.