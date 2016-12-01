​Мерседес упал на слесаря СТО в Алматы

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​Мерседес упал на слесаря СТО в Алматы

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В среду, 30 ноября, в Алматы на сотрудника станции технического обслуживания во время ремонта упал автомобиль "Мерседес", передает Zakon.kz.

Инцидент произошел на СТО «Город мастеров», где летом уже были проблемы: произошел пожар в одном из боксов, где работник снимал бензобак с автомобиля. Этот же работник и пострадал при пожаре, его забрала скорая помощь. В результате пожара сгорело 8 машин - 3 Mitsubishi Galant, Mitsubishi Pajero, BMW X5, Mercedes, Golf 3 и еще один BMW.

На территории этого же СТО в среду ремонтировали «Мерседес». Машину подняли на подъемнике и подставили стойку, чтобы что-то прикрутить. Подъемник был старый, фиксаторы сломаны. Лапы разъехались, «Мерседес» упал с подъемника и придавил работника, который в этот момент находился под машиной. При этом стойка пробила кузов автомобиля насквозь.

Пострадавшего автослесаря увезли в больницу в тяжелом состоянии. О прогнозах после падения на него двух с лишним тонн говорить пока рано.

Информацию о халатности и нарушении техники безопасности предстоит проверить сотрудникам соответствующих органов.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Тут вероятно раз такие ЧП в одном и том же месте, то скорей всего это вина руководителей, что беспечны в организации мер безопасности Тот же подъемник видимо использовали, с износом не устраненным. Хотя могло быть основным. человеческий фактор. Натолкнуло на эту мысль положение подъемника на фото.  Похоже что работник не правельно установил упоры на днище машины. Все четыре сразу выскользнули это мало вероятно А автомашина упала не на бок а плошмя на что указывает стойка что прошила машину насквозь. Значит не научили людей, правильно и устойчиво устанавливать машину на подъемник. 
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01.12.2016, 13:25
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