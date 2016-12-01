29-летний мужчина в Мангистау совершил самосожжение

Получив термический ожог IV степени, мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание, передает Лада.kz.
Об этом сообщил изданию источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в пятницу, 25 ноября, в поселке Боранкул Бейнеуского района.
Как сообщает источник, примерно в 05:45 на пульт дежурного УВД поступил звонок. Звонивший рассказал, что житель поселка 1987 года рождения совершил акт самосожжения.
По данным источника, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял из своего сарая около пяти литров бензина. После чего облился им во дворе своего дома и совершил самоподжог.
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