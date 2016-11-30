Арестован экс-глава АО «Байтерек Development»

Арестован бывший председатель правления АО «Байтерек Development» Бахыт Жаксыбаев.
В ходе расследования дела в отношении должностных лиц АО «Байтерек Development» по фактам получения взяток в особо крупном размере арестован один из организаторов преступной схемы - бывший председатель правления Жаксыбаев Б., ныне председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Министерства национальной экономики РК, сообщили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции.
Жаксыбаев руководил деятельностью всех участников преступления, распределял между ними роли и размер получаемых взяток.
30 ноября 2016 года в отношении него с санкции районного суда №2 Алматинского района избрана мера пресечения «содержание под стражей».
Напомним, что ранее задержанные руководители АО «Байтерек DEVELOPMENT» арестованы.
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