Арестован экс-глава АО «Байтерек Development»

Автор:
Арестован экс-глава АО «Байтерек Development»

Арестован бывший председатель правления АО «Байтерек Development» Бахыт Жаксыбаев.

В ходе расследования дела в отношении должностных лиц АО «Байтерек Development» по фактам получения взяток в особо крупном размере арестован один из организаторов преступной схемы - бывший председатель правления Жаксыбаев Б., ныне председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Министерства национальной экономики РК, сообщили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции.

Жаксыбаев руководил деятельностью всех участников преступления, распределял между ними роли и размер получаемых взяток.

30 ноября 2016 года в отношении него с санкции районного суда №2 Алматинского района избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Напомним, что ранее задержанные руководители АО «Байтерек DEVELOPMENT» арестованы.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
29.11.2016, 19:10
  
Задержан экс-глава актюбинского облспорта Маханов 11
24.11.2016, 17:29
  
Дорожная полиция – самая коррумпированная структура в РК 6
23.11.2016, 20:58
  
Военкому области Жантурину отменили приговор за взятки 2
21.11.2016, 12:25
  
Арестовали руководителей АО "Байтерек DEVELOPMENT"
20.11.2016, 19:50
  
Опрос выявил самые коррумпированные структуры РК 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Женщину, избившую младенца, будут судить в Узбекистане 1
​К пожизненному сроку приговорили убийцу трех братьев в Алматинской области
Поддельные 20-тысячные купюры появились в Казахстане
Учителю физики Юрию Паку приговор оставили без изменения
Избивавшую свою дочь, алматинку приговорили к 200 часам общественных работ
Прокурор попросил для подозреваемого в убийстве трех братьев в Алматинской области пожизненный срок 1
Женщина, избившая свою 3-летнюю дочь, слезно уверяла суд, что она хорошая мать
Смертный приговор "алматинскому стрелку" эксперт назвал правовой коллизией
Один из обвиняемых по делу о теракте 5 июня избежал лишения свободы
Участникам теракта 5 июня вынесли приговор