Арестован экс-глава АО «Байтерек Development»

Арестован бывший председатель правления АО «Байтерек Development» Бахыт Жаксыбаев.

В ходе расследования дела в отношении должностных лиц АО «Байтерек Development» по фактам получения взяток в особо крупном размере арестован один из организаторов преступной схемы - бывший председатель правления Жаксыбаев Б., ныне председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Министерства национальной экономики РК, сообщили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции.