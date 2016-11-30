Женщину, избившую младенца, будут судить в Узбекистане

Министр внутренних дел Кулмуханбет Касымов сообщил: казахстанские полицейские сейчас работают над тем, чтобы передать дело в Узбекистан.
Глава МВД рассказал, что гражданка Узбекистана действительно жестоко избивала свою новорождённую дочь в то время, когда жила вместе с ней в Алматы, передает Информбюро.
Но судить женщину будут у неё на родине.
"Она совершила преступление у нас, поэтому наши оперативные сотрудники в соответствии с договоренностью произвели допросы. Мы сейчас через Генеральную прокуратуру решаем вопрос о передаче материалов уголовного дела в Узбекистан. Она - гражданка Узбекистана, поэтому будут рассматривать там", - пояснил министр.
Жуткое видео жительница Алматы по имени Фариза опубликовала в Instagram и попросила помощи у казахстанцев в поисках жестокой женщины, которая избила ребёнка.
На видео зафиксировано, как женщина сидит на диване и бьёт по голове плачущую малышку. Удары женщина сопровождает криками: "Закрой свой рот!"
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