​К пожизненному сроку приговорили убийцу трех братьев в Алматинской области

В Алматинской области огласили приговор подсудимым по делу об убийстве трех братьев.

Одного из главных фигурантов дела, Талгата Сулейманова, приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Его сообщника Мурата Оналбаева суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима. Местный чабан Бакыт Байкасымов, обвиняемый в недонесении о преступлении, приговорен к 4 годам тюрьмы.

Так, Сулейманов был признан виновным по пунктам 1, 7 и 8 части 2 статьи 99 Уголовного Кодекса РК "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством". Также его осудили по пункту 2 части 4 статьи 192 "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, с целью хищения имущества в особо крупном размере". Кроме того Сулейманова осудили по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 200 "Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительном сговору", по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, причинившее крупный ущерб". Он также признан виновным по части 4 статьи 287 "Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору или неоднократно".

Оналбаев признан виновным по всем вышеуказанным статьям, кроме 287. Сулейманова и Оналбаева обязали выплатить по десять миллионов тенге семье каждого из погибших в качестве компенсации. В совокупности они должны выплатить пострадавшей стороне 60 миллионов тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, трое братьев - Жаркынбек Доданулы (1979 года рождения), Мухият Зарлыханулы (1973 года рождения) и Кадылбек Алимхан выехали на рынок в Узынагаш, чтобы продать 40 голов крупного рогатого скота, домой они так и не вернулись. Тогда родственники обратились с заявлением о пропаже трех мужчин. Братья продавали скот на базаре 5 лет и после каждой сделки всегда возвращались домой. В этот раз за 40 голов они должны были выручить 6 миллионов тенге. Вскоре полиция Алматинской области задержала двоих подозреваемых в убийстве. Они и показали, где спрятали трупы убитых. Подозреваемые обманом вывезли мужчин с рынка в ущелье, изъявив желание оптом купить весь скот. Там они и совершили убийство.