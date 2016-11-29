Поддельные 20-тысячные купюры появились в Казахстане

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Поддельные 20-тысячные купюры появились в Казахстане

Фальшивой купюрой рассчиталась мошенница в ВКО.

В городе Аягуз Восточно-Казахстанской области в полицию обратился 65-летний местный житель, работающий таксистом. Он рассказал, что подвозил клиентку, которая рассчиталась с ним 20-тысячной купюрой, которая оказалась фальшивой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

Вечером таксист с железнодорожного вокзала в другую часть города доставил неизвестную женщину. Она расплатилась 20 тысячной купюрой. Взяв за услуги 500 тенге, мужчина вернул сдачу 19 тысяч 500 тенге.

Позже таксист заметил, что данная купюра оказалась фальшивой - сообщает пресс-служба ДВД.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали обманщицу. Ей оказалась 34-летняя местная жительница.

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