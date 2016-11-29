Учителю физики Юрию Паку приговор оставили без изменения

Он приговорен к двум годам лишения свободы.

Приговор суда первой инстанции учителю физики Юрию Паку оставлен без изменения, передает Sputnik Казахстан.

В Карагандинском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба учителя физики Юрия Пака, который был приговорен судом первой инстанции к двум годам колонии за телефонный лжетерроризм.

Заседание судебной коллегии по уголовным делам под председательством судьи Рашида Нурмагамбетова началось в 11 утра. В зал суда из следственного изолятора доставлен осужденный Пак. Апелляционные слушания проходили в открытом режиме с участием родственников и журналистов.

"Судебная коллегия по уголовным делам считает нужным оставить приговор суда первой инстанции без изменения", - зачитал решение председатель судебной коллегии по уголовным делам Рашид Нурмагамбетов.

Юрий Пак 3 октября был осужден по обвинению в лжетерроризме к двум годам лишения свободы. Осужденный учитель свою вину не признал. В его защиту выступила общественность, а также его ученики и их родители. В соцсетях был распространен текст петиции об оправдании педагога. Накануне приговора скончалась мать Юрия Пака. Суд согласился отпустить учителя на ее похороны, куда он прибыл в наручниках и под конвоем.

Сенатор Дарига Назарбаева просила Генеральную прокуратуру пересмотреть дело осужденного учителя. Прокуроры ответили, что смогут сделать это только после апелляционного суда. Защита Пака подала на апелляцию 19 октября.