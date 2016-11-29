Избивавшую свою дочь, алматинку приговорили к 200 часам общественных работ

Органы опеки и попечительства будут настаивать на лишении женщины родительских прав.

Жительницу города Алматы Асель Торе, которая избивала свою дочь, приговорили к 200 часам общественных работ. По мнению специалистов органов опеки и попечительства, наказание слишком мягкое. Они будут настаивать на лишении женщины родительских прав, передает Astana TV.

Напомним, в Алматы полицейские спасли 9-летнюю девочку от агрессивной матери. Маленькая Жанель провела в больнице 10 дней. Врачи зафиксировали у ребенка сотрясение головного мозга, множественные ушибы мягких тканей и гематомы на лице. О жестоком обращении с ребенком полицейским сообщила соседка. Судебное разбирательство по этому делу длилось несколько недель.

Айнур Баймурзина, судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г. Алматы:

- Нанесла удары ребенку, раскаивалась в этом. Но она полагает, что это наказание за то, что ребенок совершил, по ее мнению, проступок. Она полагает, что это наказание было. Вынесен судебный акт о признании ее виновной в совершении уголовного проступка, по статье 140, части 2 Уголовного Кодекса.

По версии следствия, девятилетнюю Жанель мать избивала больше года. Соседи говорят - на лице девочки они постоянно видели синяки и ссадины.

Галина Кирюхина, соседка А. Торе:

- И об стенку головой. Девочка поначалу ходила в школу, все обманывала. Бывали случаи, царапалось лицо. То кошка поцарапала. Ну, скрывала, одним словом, от учителей. Ну, а потом все же выяснилось, в очередной раз пришла битая. Мама, вы знаете, расфуфыренная ходит, а ребенок...

По мнению представителей органов опеки и попечительства, наказание слишком мягкое. Они подали заявление в ювенальный суд о лишении Асель Торе родительских прав. До вынесения приговора судом, доступ к ребенку у женщины ограничен.

Лаура Байтенизова, главный специалист Алмалинского районного отдела образования г. Алматы:

- Судья назначит процесс на ближайшее время. Мы будем смотреть уже по обстоятельствам. Если лишат ее родительских прав, будем передавать под опеку. Если нет, будем принимать другие меры, думать, что делать дальше. Это на усмотрение суда уже будет.

Пока девятилетняя Жанель живет у родственников со стороны матери. За время судебного разбирательства мать ни разу не изъявила желания встретиться с дочерью. Будет ли Асель Торе обжаловать решение суда, пока не ясно. От каких - либо комментариев она отказалась.