Женщина, избившая свою 3-летнюю дочь, слезно уверяла суд, что она хорошая мать

Автор:
Женщина, избившая свою 3-летнюю дочь, слезно уверяла суд, что она хорошая мать

Нургуль Докуова, избившая свою 3-летнюю дочь Айлин, упала перед судом на колени с мольбами о прощении. Женщина заявила в суде, что она хорошая мать, передает Информбюро.

"Я никогда не обижала своих детей. Я знаю, я виновата. Это единичный случай. Я больше никогда не подниму руку на своих детей. Я больше не хочу жить!" - сказала женщина.

После просмотра видеозаписей с избиением ребёнка, которые сняла сама женщина, процесс пришлось приостановить. Нургуль Докуова рыдала и кричала.

Адвокат отца девочки Гульбахыт Бижанова сообщила суду об обращении ребёнка в травмпункт. В 2014 году Айлин дважды в июне доставляли в областную детскую больницу. 10 июня после осмотра травматолога и проведения рентгена малышке был выставлен диагноз - закрытый перелом левой плечевой кости.

Спустя четыре дня Айлин вновь оказалась в травмпункте областной больницы. В этот раз у неё был диагностирован подвывих головки плечевой кости. Однако государственный обвинитель поставил под сомнение причинно-следственную связь, являлись ли обращения в лечебное учреждение следствием жестокого обращения с ребёнком.

В суде Нургуль Докуова рассказала, что её бывший сожитель Ермурат уходил в запой. А спусковым механизмом для конфликта послужили посещения бабушкой детского сада и школы.

Судебный процесс продолжается.

Напомним, скандальная история в Павлодаре началась после того, как в социальных сетях появилось три видео со сценами истязания маленькой девочки. На них 34-летняя Нургуль Докуова душила и избивала свою младшую дочь Айлин.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.11.2016, 17:06
  
Прокурор попросил для подозреваемого в убийстве трех братьев в Алматинской области пожизненный срок 1
28.11.2016, 16:27
  
Один из обвиняемых по делу о теракте 5 июня избежал лишения свободы
28.11.2016, 15:51
  
Участникам теракта 5 июня вынесли приговор
28.11.2016, 13:44
  
Сегодня вынесут приговор по делу о нападениях в Актобе 5 июня
28.11.2016, 10:36
  
​Студента отправили за решётку на 5 лет за призывы к джихаду 5
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Прокурор попросил для подозреваемого в убийстве трех братьев в Алматинской области пожизненный срок 1
Смертный приговор "алматинскому стрелку" эксперт назвал правовой коллизией
Один из обвиняемых по делу о теракте 5 июня избежал лишения свободы
Участникам теракта 5 июня вынесли приговор
Подсудимым по делу о "земельном митинге" в Атырау вынесли приговор 6
Обвиняемым в групповом изнасиловании в Есике вынесли приговор
​Студента отправили за решётку на 5 лет за призывы к джихаду 5
ДВД не будет платить вдовам зарплату погибших при исполнении сотрудников 7
В Алматы по вине пьяного водителя пострадали двое детей
​Пенсионерка из ВКО призналась в убийстве супруга 3