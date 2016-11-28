Женщина, избившая свою 3-летнюю дочь, слезно уверяла суд, что она хорошая мать

Нургуль Докуова, избившая свою 3-летнюю дочь Айлин, упала перед судом на колени с мольбами о прощении. Женщина заявила в суде, что она хорошая мать, передает Информбюро.

"Я никогда не обижала своих детей. Я знаю, я виновата. Это единичный случай. Я больше никогда не подниму руку на своих детей. Я больше не хочу жить!" - сказала женщина.

После просмотра видеозаписей с избиением ребёнка, которые сняла сама женщина, процесс пришлось приостановить. Нургуль Докуова рыдала и кричала.

Адвокат отца девочки Гульбахыт Бижанова сообщила суду об обращении ребёнка в травмпункт. В 2014 году Айлин дважды в июне доставляли в областную детскую больницу. 10 июня после осмотра травматолога и проведения рентгена малышке был выставлен диагноз - закрытый перелом левой плечевой кости.

Спустя четыре дня Айлин вновь оказалась в травмпункте областной больницы. В этот раз у неё был диагностирован подвывих головки плечевой кости. Однако государственный обвинитель поставил под сомнение причинно-следственную связь, являлись ли обращения в лечебное учреждение следствием жестокого обращения с ребёнком.

В суде Нургуль Докуова рассказала, что её бывший сожитель Ермурат уходил в запой. А спусковым механизмом для конфликта послужили посещения бабушкой детского сада и школы.

Судебный процесс продолжается.

Напомним, скандальная история в Павлодаре началась после того, как в социальных сетях появилось три видео со сценами истязания маленькой девочки. На них 34-летняя Нургуль Докуова душила и избивала свою младшую дочь Айлин.