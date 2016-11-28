Смертный приговор "алматинскому стрелку" эксперт назвал правовой коллизией

Автор:
Смертный приговор "алматинскому стрелку" эксперт назвал правовой коллизией

Председатель общественного совета МВД, доктор юридических наук Марат Когамов высказал такое мнение в Астане во время «круглого стола» по вопросам внедрения гуманных мер наказания, альтернативных смертной казни, передаетИА «NewTimes.kz».

«Человек приговорен к смертной казни, насколько я сужу по прессе. Конституция предполагает назначение смертной казни за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время. Слава Богу, военного времени нет, но лицо приговорили к смертной казни. И вот наступает пример коллизии норм права. Есть Конституция, которая предполагает назначение смертной казни, есть указ президента о введении бессрочного моратория на исполнение приговоров о смертной казни. Напрашивается вопрос, а что выше: указ президента о введении бессрочного моратория или норма Конституции?» - вопрошает Марат Когамов.

Представитель МВД отметил, что смертная казнь в отношении Кулекбаева может быть приведена в исполнение.

«Фактически приговор на смертную казнь может быть приведен в исполнение. Если судить о юридической силе документов, которые я назвал выше», - заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил к смертной казни Руслана Кулекбаева, обвиняемого в убийстве 8 сотрудников правоохранительных и специальных органов и 2 мирных жителей.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.11.2016, 16:27
  
Один из обвиняемых по делу о теракте 5 июня избежал лишения свободы
28.11.2016, 15:51
  
Участникам теракта 5 июня вынесли приговор
28.11.2016, 14:35
  
Подсудимым по делу о "земельном митинге" в Атырау вынесли приговор 6
28.11.2016, 12:54
  
Обвиняемым в групповом изнасиловании в Есике вынесли приговор
07.11.2016, 18:00
  
Сына Тулешова освободили в зале суда
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Прокурор попросил для подозреваемого в убийстве трех братьев в Алматинской области пожизненный срок 1
Женщина, избившая свою 3-летнюю дочь, слезно уверяла суд, что она хорошая мать
Один из обвиняемых по делу о теракте 5 июня избежал лишения свободы
Участникам теракта 5 июня вынесли приговор
Подсудимым по делу о "земельном митинге" в Атырау вынесли приговор 6
Обвиняемым в групповом изнасиловании в Есике вынесли приговор
​Студента отправили за решётку на 5 лет за призывы к джихаду 5
ДВД не будет платить вдовам зарплату погибших при исполнении сотрудников 7
В Алматы по вине пьяного водителя пострадали двое детей
​Пенсионерка из ВКО призналась в убийстве супруга 3