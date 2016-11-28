Смертный приговор "алматинскому стрелку" эксперт назвал правовой коллизией

Председатель общественного совета МВД, доктор юридических наук Марат Когамов высказал такое мнение в Астане во время «круглого стола» по вопросам внедрения гуманных мер наказания, альтернативных смертной казни, передаетИА «NewTimes.kz».

«Человек приговорен к смертной казни, насколько я сужу по прессе. Конституция предполагает назначение смертной казни за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время. Слава Богу, военного времени нет, но лицо приговорили к смертной казни. И вот наступает пример коллизии норм права. Есть Конституция, которая предполагает назначение смертной казни, есть указ президента о введении бессрочного моратория на исполнение приговоров о смертной казни. Напрашивается вопрос, а что выше: указ президента о введении бессрочного моратория или норма Конституции?» - вопрошает Марат Когамов.

Представитель МВД отметил, что смертная казнь в отношении Кулекбаева может быть приведена в исполнение.

«Фактически приговор на смертную казнь может быть приведен в исполнение. Если судить о юридической силе документов, которые я назвал выше», - заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил к смертной казни Руслана Кулекбаева, обвиняемого в убийстве 8 сотрудников правоохранительных и специальных органов и 2 мирных жителей.