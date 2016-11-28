Один из обвиняемых по делу о теракте 5 июня избежал лишения свободы

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Один из обвиняемых по делу о теракте 5 июня избежал лишения свободы

18 обвиняемым за недонесение о преступлении дали от 2 до 5 лет лишения свободы. Одному из обвиняемых за укрывательство дали 4 года лишения свободы, другого приговорили к 4 годам ограничения свободы, сообщает корреспондент "Диапазона" из зала суда.

За недонесение о преступлении обвинялись 18 человек - Танатаров Жансерик, Нуржан Ансат, Мергалиев Калыбек, Сагынтаев Кожамурат, Уразов Ерлан, Айтуган Асхат, Нурмуханов Айбек, Кусимов Акимжан, Кульмухамбетов Акылбек, Муханов Меирбек, Пирмагамбетов Алижан, Арыстанов Серик, Сейткалиев Сагингали, Гацаев Рустам, Талинбаев Алмас, Кабиев Аблай Серикович, Иманбаев Арман, Койлыбаев Жанболат. Их приговорили к срокам от 2-х до 5-ти лет лишения свободы.

Обвиняемому за укрывательство Ердауову Мирлану дали 4 года лишения свободы. Другому обвиняемому Утепову Усену ограничили свободу на 4 года.

Напомним, сегодня вынесли приговор 9 участникам нападений на оружейные магазины и войсковую часть. Семерым дали пожизненное лишение свободы. Одному - 22 года, и ещё одного лишили свободы на 20 лет.

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