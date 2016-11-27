В Алматы по вине пьяного водителя пострадали двое детей

Минувшей ночью в Алматы в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое маленький детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в микрорайоне «Ожет». С шоссе Северное кольцо на улицу Бекболата свернул автомобиль «Тойота RAV4». Едва машина успела проехать десять метров, как ей навстречу вылетела «Тойота Камри».

В результате лобового столкновения пострадали двое детей, двух и трех лет, которые находились в «Тойоте RAV4». Также пострадал один из молодых людей, который находился в «Камри». Всех троих госпитализировали.

Как рассказал водитель «Тойоты RAV4», молодые люди из «Камри» были в состоянии алкогольного опьянения и на разветвлении дороги просто не поняли, что едут по встречной. Выйдя из автомобиля, парни начали утверждать, что они из акимата.

По приезду сотрудников дорожной полиции «акиматовцы» просто стали молчать и не говорили, кто управлял автомобилем в момент столкновения. На место был вызван криминалист для установления водителя «Камри». Во всех обстоятельствах данного ДТП будут разбираться сотрудники дорожной полиции.