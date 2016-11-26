​Пенсионерка из ВКО призналась в убийстве супруга

Пенсионерка сама пришла в отдел внутренних дел и рассказала, что 15 лет назад убила мужа-тирана. Угрызения совести и ночные кошмары вынудили ее сознаться, сообщает корреспондент YK-news.kz.

61-летняя риддерчанка пришла в полицию с повинной 2 ноября. Буквально за день до ее признания стражи порядка навещали женщину и интересовались ее мужем, пропавшим без вести пятнадцать лет назад и официально признанным умершим.

— Наши сотрудники занимаются раскрытием преступлений прошлых лет. Одно из них — убийство мужчины, — объяснил следователь риддерского ГОВД Денис Симонов. — В совершении убийства подозревался гражданин Сергеев (здесь и далее имена и фамилии действующих лиц изменены — прим. автора) 1948 года рождения. Он пропал без вести в 2001 году, а в 2005 году решением суда был признан умершим. За информацией о подозреваемом оперуполномоченные обратились к его вдове Анне Сергеевой. Им показалось, что во время беседы она заметно нервничала.

По рассказу следователя, через несколько часов после ухода полицейских Анна сама пришла в отдел внутренних дел. Сообщила дежурному, что хочет признаться в убийстве. Как оказалось, потерянный муж уже давно покоится во дворе дома Анны.

Анна вышла замуж за Игоря Сергеева в 1995 году. Он стал ее третьим супругом. По версии женщины, изложенной полицейским, счастливая семейная жизнь закончилась через год после свадьбы. Любимый супруг начал избивать жену практически каждый день. По словам Анны, доставалось и ее сыну-подростку.

— Были случаи, что Сергеев направлял автомобиль с семейством в обрыв, а сам готовился выпрыгнуть из машины, — излагает версию тогдашних событий Денис Симонов. — Также Анна пожаловалась, что он часто злоупотреблял алкоголем.

По версии следствия, навеселе 53-летний Игорь пришел домой и вечером 13 июня 2001 года. Анна, ей тогда было 46 лет, занималась в кухне домашними делами. Пьяный супруг стал скандалить, оскорблять женщину и распускать руки. Чтобы защититься от обидчика, жена схватила первое, что попалось под руку.

— Сергеева, по ее собственному признанию, ударила мужа по голове латунным пестиком. От этого Игорь еще больше рассвирепел, — поделился подробностями Денис Симонов. — Тогда женщина нанесла еще два удара тяжелым пестиком по голове. Мужчина упал на пол, а Анна ушла в другую комнату.

Вернувшись в кухню через 20 минут, женщина поняла, что супруг мертв. Она приняла решение избавиться от трупа. Завернула его в покрывало и закопала в огороде возле бани. Через несколько месяцев написала заявление в полицию о пропаже благоверного. В 2005 году вдова через суд получила официальное свидетельство о признании Сергеева умершим. После признания женщины в убийстве, то есть спустя пятнадцать лет, останки ее мужа были обнаружены в указанном месте на глубине меньше метра. На садовой могиле обосновалась клубничная грядка.

Женщина находится под домашним арестом. Суд не поддержал ходатайство полицейских о водворении пенсионерки в изолятор временного содержания, поскольку женщина ухаживает за престарелой больной матерью. Продолжается расследование дела, будут проведены различные экспертизы. По словам Дениса Симонова, судить женщину будут по Уголовному кодексу 1997 года, который предусматривает более мягкое наказание за убийство, нежели новый кодекс. Пенсионерке, если ее вина будет доказана, грозит тюремное заключение от шести до пятнадцати лет.