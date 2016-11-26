За фото в соцсети житель Атырау едва не убил жену

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За фото в соцсети житель Атырау едва не убил жену

Приревновав жену к другому мужчине на фото в социальной сети, муж её избил, а затем ранил кухонным ножом, передает "Ак Жайык".

По словам заместителя прокурора Атырау Айбека Канатбекова, в мае житель Атырау увидел на странице своей жены ВКонтакте фото, где она стоит рядом с другим мужчиной.

Приревновав жену и не внимая оправданиям, он стал избивать её, а затем ранил кухонным ножом.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет ограничения свободы.

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