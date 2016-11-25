15-летний школьник получил 10 лет колонии за изнасилование

В тюрьме от отчаяния подросток пытался свети счеты с жизнью.

Несовершеннолетний был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера. Суд определил наказание для ребенка - 10 лет колонии, передает "Уральская неделя".

Происшествие случилось 4 февраля 2016 года, приговор был вынесен 28 сентября 2016 года , а апелляционный суд вынес решение 16 ноября 2016 года.

Несмотря на поступившие апелляционные жалобы, при пересмотре приговора у суда апелляционной инстанции не возникло сомнений в виновности осужденного.

Мама осужденного Альбина (имя изменено) не согласна с решением суда.

- Мой сын - домашний ребенок, - говорит Альбина.

- Я не верю, что он мог совершить насильственные действия сексуального характера. Я его везде брала с собой в гости. После школы сын шел на тренировку , а потом домой. Мы недавно переехали в Казахстан, и у моего сына почти не было друзей. А с одноклассниками они встречались только днем после школы. В тюрьме мой сын от отчаяния пытался свети счеты с жизнью, однако сокамерники буквально вытащили его из петли. Еще меня возмутило бестактное поведение казахстанской полиции: они забрали моего сына из дома без моего ведома.

Альбина не впадает в отчаяние и не собирается сидеть на месте.

- Во первых, я не понимаю, как это несовершеннолетнего осуждают за растление несовершеннолетних, - удивляется Альбина.

- Я уже написала письмо президенту Владимиру Путину, поскольку мы граждане Российской Федерации. Сейчас собираюсь ехать в Астану, писать кассационную жалобу в Казахстанский Верховный суд. У моего сына два адвоката, но и это никак не помогло добиться правосудия.

Сейчас Альбина возмущена поведением прокуратуры и полиции города.

- На своем сайте они написали сводку о происшествии, где указали настоящую фамилию моего сына, - рассказывает Альбина. Суд был закрытым, материалы дела не афишировались. Никто не должен был знать об этом, это ведь разрушит репутацию моего несовершеннолетнего сына. А я верю, что в конечном итоге его оправдают.

15-летний сын Альбины был осужден по ст. 121, ч 3, п 3 УК РК «Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетних лиц». Суд избрал меру наказания для мальчика - 10 лет лишения свободы.