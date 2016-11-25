В Актау вынесли приговор по делу о гибели солдат-срочников на учениях

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В Актау вынесли приговор по делу о гибели солдат-срочников на учениях

18 сентября в Актау, принимая участие в учениях, утонули четверо военнослужащих.

В Военном суде актауского гарнизона сегодня состоялся заключительный судебный процесс по делу о гибели четырех солдат-срочников и судом оглашен приговор, передает Tumba.kz.

- Судья постановил экс- командующего регионального командования "Запад" полковника Мурата Нугуманова, бывшего командира бригады морской пехоты подполковника Ербулата Толыкбаева и заместителя командира морской пехоты в/ч 25744 Рашида Джилкайдарова приговорить к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Командир второго отделения морской пехоты 5 роты второго батальона в/ч 25744 младший сержант Абай Баймуратов осужден на 1,5 года лишения свободы с остыванием наказания в колонии поселении.

Командир взвода морской пехоты в/ч 25744 старший лейтенант Бауржан Тулегенов и командир третьего отделения морской пехоты пятой роты второго батальона в/ч 25744 младший сержант Ерасыл Кубеген приговорены к 6 месяцам заключения. К ним применена статья 63 УК РК и в конечном итоге назначен условный срок, - сообщили в пресс-службе военного суда Актауского гарнизона.

Приговор не вступил в законную силу и у подсудимых есть 15 дней, чтобы его обжаловать.

Напомним, 18 сентября, в Актау утонули 4 военнослужащих, принимавших участие в учениях. При проведении 2 этапа учения "Центр-2015" "Ведение операции группировками войск на Центрально-азиатском стратегическом направлении" (расстояние 5 км от полигона "Оймаша") при проведении эпизода "высадка морского десанта и блокировка плацдарма" в море вышли 6 единиц БТР-80 и 52 военнослужащих. Преодолев около 150 метров по морю, из-за сильного порыва ветра и поднявшейся высокой волны утонуло 4 единицы БТР-80.

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