25 ноября в Алматинской области произошли два землетрясения, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки МОН РК.

Первое землетрясение произошло в 08:53 в 270 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. По данным специалистов, энергетический класс землетрясения составил 10.6. Магнитуда - 4.6. Глубина подземных толчков - 10 километров.

Эпицентр второго землетрясения находился в 269 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Магнитуда - 4.4. Глубина подземных толчков составила 10 километров.

Сведений об ощутимости землетрясений в обоих случаях нет.