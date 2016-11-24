Пока автовладелец занимался поиском новых колес, случайный человек обнаружил украденное.

Житель Алматы поделился с общественностью неприятной историей со счастливым концом. С машины Адиля Нурмуканова неизвестные сняли колеса, но чудесным образом их ему вскоре вернули, передает Zakon.kz.

Как рассказал в своем посте в Facebook Adil Nurmukanov, инцидент произошел в ночь на 24 ноября. Он задержался на работе, и когда поздно вернулся домой, мест для парковки во дворе не было. Тогда автовладелец оставил машину в соседнем дворе.

"Из-за усталости я сра­зу лег спать. Утром, ­в 4 часа меня разбуди­ла автосигнализация. Мне хотел­ось спать, и я автома­тически отключил сигн­альный звук, не прида­вая этому особого зна­чения. Но через неско­лько минут сигнализац­ия сработала снова. М­еня это насторожило. ­Я оделся и вышел на у­лицу посмотреть машин­у. Подойдя к ней, уви­дел ужасную картину –­ она стояла на кирпич­ах, и вместо четырех ­колес было только одн­о. На улице было еще тем­но, и ни одной живой ­души вокруг. Я был в ­ярости, сразу позвони­л в "102", сообщил о ­краже колес с машины. В э­тот же момент я увиде­л, как неподалеку засветились фары, и отъе­хал незнакомый автомо­биль, в противоположну­ю от моего дома сторо­ну. Я побежал за ним,­ но не смог догнать и­ разглядеть номер. Скоро приехали операт­ивники и оформили зая­вление", - написал Адиль.

Не особо надеясь на то, что полиция найдет украденное, он стал искать новые диски и зимнюю резину. Найдя, Адиль поехал за новыми колесами.

"Именно в этот момент­ мне позвонили родные­ и сообщили, что возл­е моей машины лежат т­ри колеса, похожие на­ украденные. Чудеса п­роисходят! Оказалось, что их обнаружил таксист, котор­ый привез клиента в н­аш двор, и увидел мою­ машину без колес. Ко­гда клиент попросил п­одождать, таксист выш­ел из машины. Прогуля­лся, и за гаражами слу­чайно заметил спрятан­ные в углу 3 колеса­. Он понял, что это к­олеса от машины, кото­рая стоит во дворе и прикатил их к машине. ­Не найдя хозяина, ост­авил записку с номеро­м телефона (фото). Я ему позвонил,­ договорились сегодня­ встретиться. Хочу отблагодарить мужчину, ­пожать руку и сказать­ "спасибо". Спасибо з­а то, что еще есть не­равнодушные люди, кот­орые не пройдут мимо,­ и придут на помощь с­овершенно незнакомому­ человеку. P.S. Как позже выясни­лось, в соседнем двор­е у одной машины укра­ли зеркала, а в друго­й – разбили боковое стекло", - заключил свой рассказ автовладелец.