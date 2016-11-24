Алматинцу вернули колеса, снятые ночью с его машины

Пока автовладелец занимался поиском новых колес, случайный человек обнаружил украденное.
Житель Алматы поделился с общественностью неприятной историей со счастливым концом. С машины Адиля Нурмуканова неизвестные сняли колеса, но чудесным образом их ему вскоре вернули, передает Zakon.kz.
Как рассказал в своем посте в Facebook Adil Nurmukanov, инцидент произошел в ночь на 24 ноября. Он задержался на работе, и когда поздно вернулся домой, мест для парковки во дворе не было. Тогда автовладелец оставил машину в соседнем дворе.
"Из-за усталости я сразу лег спать. Утром, в 4 часа меня разбудила автосигнализация. Мне хотелось спать, и я автоматически отключил сигнальный звук, не придавая этому особого значения. Но через несколько минут сигнализация сработала снова. Меня это насторожило. Я оделся и вышел на улицу посмотреть машину. Подойдя к ней, увидел ужасную картину – она стояла на кирпичах, и вместо четырех колес было только одно. На улице было еще темно, и ни одной живой души вокруг. Я был в ярости, сразу позвонил в "102", сообщил о краже колес с машины. В этот же момент я увидел, как неподалеку засветились фары, и отъехал незнакомый автомобиль, в противоположную от моего дома сторону. Я побежал за ним, но не смог догнать и разглядеть номер. Скоро приехали оперативники и оформили заявление", - написал Адиль.
Не особо надеясь на то, что полиция найдет украденное, он стал искать новые диски и зимнюю резину. Найдя, Адиль поехал за новыми колесами.
"Именно в этот момент мне позвонили родные и сообщили, что возле моей машины лежат три колеса, похожие на украденные. Чудеса происходят! Оказалось, что их обнаружил таксист, который привез клиента в наш двор, и увидел мою машину без колес. Когда клиент попросил подождать, таксист вышел из машины. Прогулялся, и за гаражами случайно заметил спрятанные в углу 3 колеса. Он понял, что это колеса от машины, которая стоит во дворе и прикатил их к машине. Не найдя хозяина, оставил записку с номером телефона (фото). Я ему позвонил, договорились сегодня встретиться. Хочу отблагодарить мужчину, пожать руку и сказать "спасибо". Спасибо за то, что еще есть неравнодушные люди, которые не пройдут мимо, и придут на помощь совершенно незнакомому человеку. P.S. Как позже выяснилось, в соседнем дворе у одной машины украли зеркала, а в другой – разбили боковое стекло", - заключил свой рассказ автовладелец.
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