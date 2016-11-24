В Усть-Каменогорске трамвай раздавил автомобиль

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В Усть-Каменогорске трамвай раздавил автомобиль

Водитель не справился с управлением и его занесло на рельсы. Мужчина выжил, но повредил ноги.

В Усть-Каменогорске автомобиль попал под трамвай. ДТП произошло на проспекте Независимости, недалеко от магазина "Валентина", к счастью, водитель жив, повредив лишь ноги, сообщает Устинка LIVE.

По информации очевидцев, парень не справился с управлением, машину сильно занесло, и она попала под трамвай маршрута №3.

Водитель рассказал, что до происшествия увёз ребенка в детский сад и возвращался обратно.

Мужчину увезли в больницу, а общественный транспорт до сих пор остался стоять на путях, кроме того за ним остановились еще несколько трамваев.

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