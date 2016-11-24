В Усть-Каменогорске рухнул мост

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В Усть-Каменогорске рухнул мост

В Усть-Каменогорске обрушился мост, который построен над рекой Иртыш.

При разборе конструкций старого моста через Иртыш рухнул один из пролетов, на котором в тот момент находились рабочие, сообщает YK-news.kz.

Старая часть моста переломилась в ходе ремонтных работ ближе к середине. Одна конструкция упала в воду, вторая поднялась вверх подобно разводному мосту.

"Во время работ по демонтажу старой части моста одна из опор, находящаяся в аварийном состоянии, не выдержала, произошел перевес, своеобразные «качели», часть пролета обломилась и упала вниз, на берег, - сообщил начальник отдела Аскар Жаксылыков. - По проекту эта старая часть должна быть полностью демонтирована".

Как сообщает ustinka.kz, наверху одного из концов переправы на высоте нескольких сотен метров оказались двое рабочих.

Чтобы снять людей с неимоверной высоты на место выехали 13 спасателей ВРАОСО и три медика Центра медицины катастроф.

Одному из рабочих после спасения пришлось оказать медицинскую помощь - он вывихнул ногу. Мужчину доставили в больницу. Второй рабочий не пострадал.

"Не выдержала одна из опор моста, мы предупреждали, что мост ненадежен и поэтому сейчас ведется его реконструкция", - отметил Аскар Жаксылыков.

В областной прокуратуре назначили срочную проверку произошедшего.

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