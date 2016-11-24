В ЗКО мужчина признался в изнасиловании первоклассницы

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании 6-летней девочки, признался в совершении преступления, сообщает издание "Уральская неделя".

Полиция начала расследование по статье "Изнасилование, совершенное в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". Мужчина арестован, дело передано в суд.

"В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что девочка три дня наблюдалась у врача в Жанибекской районной больнице. Сейчас девочка чувствует себя хорошо", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что 26 октября в одном из поселков Жанибекского района была изнасилована шестилетняя девочка.

Согласно части 4 статьи 120 Уголовного кодекса, наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до двадцати лет или без такового.