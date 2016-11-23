Баян Есентаева: Не надо брать с меня пример

Продюсер рассказала, почему она решила простить супруга, почему не сменила фамилию и как теперь складывается ее жизнь.

Впервые после того, как суд озвучил решение приговорить мужа Баян Есентаевой к девяти годам заключения, известный казахстанский продюсер рассказала, почему она решила простить супруга, почему не сменила фамилию и как теперь складывается ее жизнь, передает Vlast.kz.

Факт того, что Есентаева простила своего мужа, вызвал в обществе резонанс. Кто-то поддержал продюсера, кто-то напротив - осудил, сказав, что прощение мужа может ударить по борьбе с насилием над казахстанскими женщинами.

"Если сейчас я буду говорить: "Я права!", поверьте, все равно найдутся люди, которые скажут, что неправа. Я сразу и сказала - не надо брать с меня пример, это моя ситуация, моя личная, и я его простила, как жена, как человек, как мать, как женщина. И я всегда знала, с кем я живу. Я всегда знала, что он был способен на это. И он всегда был решительным. Давайте сейчас вернемся - все увидели его лицо за месяц до событий", - поделилась Есентаева.

Есентаева пояснила, что для прощения мужа ей понадобилось четыре месяца. Она отметила, что ее супруг хотел сделать больно не медийной личности - Баян Есентаевой, а своей жене. Продюсер рассказала, что три месяца была в невменяемом состоянии, в глубочайшей депрессии и пила антидепрессанты. По ее словам, лечение было пройдено у психологов в разных странах. Решение о прощении она приняла в Индии, где ходила по всем храмам.

"Я впервые поговорила с ним по телефону лишь по прошествии трех месяцев. Потом, когда я поняла, что по закону ему светит от 15 до 20 лет за то, что он сделал, для меня это было такой шоковой терапией. Посадить человека на 15 лет… А это отец моих детей, я была глубоко за ним замужем. 22 года - это такой длительный срок, когда ты не то чтобы хорошо знаешь человека, ты его воспринимаешь своим продолжением. Это как твоя нога, как твоя рука. Конечно, он раскаивается… Я не меняла фамилию. Я думала об этом, но когда люди с тобой здороваются: "Здравствуйте, Баян Есентаева", ты понимаешь, что смысла нет. И у меня нет аллергии на эту фамилию. Для того, чтобы мне не переносить на себе - слезы детей, давление родственников… я просто беру билеты и улетаю", - поделилась продюсер.

Баян Есентаева рассказала, что когда ее мама зашла в палату, у нее случилась истерика, но после приходила с улыбкой и поддержкой. Утешение она находит в своих дочках.

"Я бы сказала, что моя старшая дочь - это мой учитель, гуру. Сейчас молодежь настолько продвинутая и начитанная. Я просто поражаюсь, насколько моя дочь умнее и мудрее меня, ей 20 лет, но она мне говорит абсолютно женские вещи. Все это время мы очень часто разговаривали с дочерью… Младшая еще маленькая, а вот со старшей мы очень много говорили, и мне это помогало больше, чем беседа с психологами", - сказала Есентаева.

Казахстанский продюсер рассказала, что на весну 2017 года запланировано продолжение съемок фильма "Станция любви".

Она считает, что через пару месяцев окончательно восстановит душевные силы.

"Это сработал мой продюсерский нюх, мне кажется, через 25 лет пришло время снять продолжение нашумевшей когда-то и до сих пор всеми любимой картины. Раз уж Бог меня оставил в живых, я должна это сделать. Мне кажется, это будет хороший коммерческий ход. Естественное, у меня куча клипов, которые нужно снять, еще куча проектов, но к этому я спокойно отношусь", - заключила продюсер.