Прощание с Викой Мининой пройдет 24 ноября в Актау

Церемония прощания с 6-летней Викой Мининой из Актау пройдет в ритуальной комнате морга, передает информационный портал «Лада».

24 ноября в 12:30 в ритуальной комнате морга в 26 микрорайоне жители Актау смогут попрощаться с Викторией. Отпевание пройдет в христианской церкви в 13:15. Поминальный обед пройдет в 15:00 на втором этаже в кафе «Глобус» в 3А микрорайоне, сообщила бабушка девочки Анжелика Насирова.

Шестилетняя Вика пропала в Актау 20 августа. Ребенка нашли спустя несколько часов и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что в отношении девочки были совершены действия насильственного характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело по трем статьям: похищение человека, изнасилование и покушение на убийство.

Позже, ребенка санавиацией доставили в Астану, в Научный центр матери и ребенка. Вика находилась в состоянии комы. Ее состояние оценивалось, как стабильно тяжелое. Ухудшение наступило в начале октября.

В общей сложности девочка находилась на лечении в ННЦМД 87 суток с основным клиническим диагнозом «Сочетанная тяжелая травма в следствие сексуального насилия. Аноксическое и метаболическое поражение головного мозга. Кома 3 степени».

В Минздраве отметили, что с момента госпитализации ребенок, по тяжести состояния, находился в отделении детской анестезии, реанимации и интенсивной терапии. Дыхание осуществлялось за счет аппарата искусственной вентиляции легких. Жизнь девочки поддерживали до тех пор, пока ее организм полностью не перестал реагировать на аппаратные системы жизнеобеспечения.

«Врачи делали все возможное, чтобы спасти Викторию. Оказание медицинской помощи ребенку находилось на постоянном контроле МЗСР РК. Однако 20 октября отечественные специалисты совместно с коллегами из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии города Москва констатировали смерть ствола головного мозга пациентки», - говорится в сообщении.

За время госпитализации были организованы неоднократные консультации известными врачами из России, США, Великобритании, Польши и Израиля. Однако все эксперты дали заключение, что при данном состоянии в мире не существуют методик, позволяющих ожидать возвращение функций нервной системы.

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении - 32-летнего жителя Актау. Причастность мужчины подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Подозреваемый арестован. Идет следствие.

Адвокат подозреваемого, которого предоставило ему государство, сообщал о том, что в деле есть много неясных моментов. Сам подозреваемый вину отрицает.

Трагедия с шестилетней Викой вызвала огромный общественный резонанс. Казахстанцы следили за состоянием здоровья малышки, оказывали возможную помощь и поддержку родным девочки. Также казахстанцы обратились к президенту Казахстана с открытым письмом, в котором просили ужесточить наказание для педофилов.