​Пятерых вооруженных казахстанцев задержали на границе в Актюбинской области

Задержанные имели при себе охотничьи гладкоствольные ружья и патроны, передает "Диапазон".

"За сутки на казахстанско-российской границе пограничники Актюбинского погранотряда задержали 5 граждан Казахстана, нарушивших режим Государственной границы. Изъяты три гладкоствольных ружья и патроны", - сообщает пресс-служба пограничной службы КНБ РК.

Пограничниками было пресечено сразу два факта нарушения режима Государственной границы.

Так, наряд пункта пропуска "Алимбет" в час ночи в пограничной зоне задержал двух казахстанцев на автомобиле "Ниссан". Задержанные имели при себе охотничье гладкоствольное ружье и 23 патрона. Разрешение на ружье отсутствовало.

В этот же день в 100 метрах от Государственной границы "Алимбет" пограничники задержали еще трех граждан Казахстана. При досмотре транспорта были обнаружены два гладкоствольных охотничьих ружья и 80 патронов. Разрешение на оружие у них имелось. Задержанные выехали на охоту, но ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности на Государственной границе и в пограничной полосе строго запрещено.

Задержанные привлечены к административной ответственности.