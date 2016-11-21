Актюбинские террористы просят не сажать их пожизненно

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Актюбинские террористы просят не сажать их пожизненно

Обвиняемые в совершении теракта раскаялись в содеянном, приговор суда вынесут 28 ноября.

Обвиняемые в совершении теракта в Актобе попросили суд не назначать им пожизненные сроки лишения свободы и дать им возможность вернуться к семьям, сообщила пресс-служба Актюбинского областного суда.

"Суд заслушал последнее слово подсудимых и удалился в совещательную комнату. В своем последнем слове подсудимые, обвиняемые в совершении ряда преступлений, в том числе террористического акта, раскаялись в содеянном и просили суд не назначать им пожизненное лишение свободы, дать им возможность вернуться к семье, детям", - говорится в сообщении.

Участники террористического акта, подсудимые Жубанов А.Ж. и Абдрахманов А.А., также просили суд не назначать им строгое наказание. Обвиняемые в недонесении и в укрывательстве преступления, раскаялись и просили суд не лишать их свободы.

По информации пресс-службы суда, оглашение приговора по делу намечено на 28 ноября.

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Все комментарии (1):
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Legolas
Отобрали чужие жизни, лишили семьи близких и хотят остаться на свободе?
А если бы ситуация развернулась по другому... то жертв могло быть и больше. Это суд не учитывает?
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21.11.2016, 16:50
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