Актюбинские террористы просят не сажать их пожизненно

Обвиняемые в совершении теракта раскаялись в содеянном, приговор суда вынесут 28 ноября.

Обвиняемые в совершении теракта в Актобе попросили суд не назначать им пожизненные сроки лишения свободы и дать им возможность вернуться к семьям, сообщила пресс-служба Актюбинского областного суда.

"Суд заслушал последнее слово подсудимых и удалился в совещательную комнату. В своем последнем слове подсудимые, обвиняемые в совершении ряда преступлений, в том числе террористического акта, раскаялись в содеянном и просили суд не назначать им пожизненное лишение свободы, дать им возможность вернуться к семье, детям", - говорится в сообщении.

Участники террористического акта, подсудимые Жубанов А.Ж. и Абдрахманов А.А., также просили суд не назначать им строгое наказание. Обвиняемые в недонесении и в укрывательстве преступления, раскаялись и просили суд не лишать их свободы.

По информации пресс-службы суда, оглашение приговора по делу намечено на 28 ноября.