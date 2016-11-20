Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Костанайской области

Взрыв газового баллона произошел 17 ноября в одном из домов посёлка Затобольск Костанайского района, передает информационный портал «Алау». Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В 20:50 в поселке Затобольск по улице Механизаторов 116, в результате взрыва газового баллона произошло обрушение трёх стен, горело потолочное перекрытие и внутренние перегородки. Площадь составила 80 квадратных метров. Локализацию провели в 21:15. Ликвидировали пожар в 22:03.

«В результате пожара пострадало 3 человека. 48-летний хозяин дома получил ожоги лица, головы, шеи, спины, верхних и нижних конечностей. У него 70% ожогов, травматический шок 2 степени, состояние тяжёлое. Также 48-летний брат хозяина получил ожоги лица, головы, шеи, спины, верхних и нижних конечностей, передней брюшной стенки. У него 45-50% ожогов. У него рваная рана затылочной области, травматический шок 1 степени, состояние тяжёлое», — сообщили в ДЧС Костанайской области.

47-летняя супруга хозяина дома получила в результате взрыва баллона термические ожоги лица, головы, шеи, спины, верхних и нижних конечностей, ожоги верхних дыхательных путей. У женщины 75-80% ожогов, травматический шок 2 степени, состояние крайне тяжёлое.

Все пострадавшие доставлены в реанимацию Костанайской областной больницы.