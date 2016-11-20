На рынке в Алматы из-за снега обвалилась кровля. Есть пострадавшие

В Алматы на рынке "Байсат", не выдержав вес падающего снега, обвалилась крыша. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил очевидец.

По его словам, инцидент произошел около 12.00 сегодня. "Обвалилась крыша в посудных рядах, где посудой торгуют. Это было в обеденное время. Там под завалами люди оставались", - сказал он. По словам очевидца, был введен режим ЧС. Сообщается, что сейчас на место инцидента прибыли экстренные службы. Людей к месту обвала не подпускают. "На соседних рынках сейчас в экстренном порядке чистят крыши", - сказал очевидец.

По данным ДЧС, пострадали двое человек.