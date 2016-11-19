Подозреваемому в изнасиловании 6-летней девочки в Актау продлили срок ареста

Житель Актау, подозреваемый в изнасиловании шестилетней девочки в Актау, еще на один месяц останется под арестом, передает «Тумба» со ссылкой на правоохранительные органы.

Судья 18 ноября выдала санкцию на продление ареста на один месяц.

Напомним, 6-летняя девочка пропала 20 августа в районе магазина «Иваныч» в Актау. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. У девочки было сильное кровотечение и тепловой удар. Врачи подтвердили, что её изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас ребенок находится в Национальном научном центре материнства и детства в Астане. По последним данным, ее состояние ухудшается.

Ранее в ДВД области сообщили, что задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый 32-летний житель Актау. Проводится досудебное расследование по статьям: "Покушение на убийство", "Изнасилование" и "Похищение".

По данным начальника ДВД Мангистауской области Кайрата Дальбекова, молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность мужчины к этому преступлению. Позже стало известно, что санкцию на арест подозреваемого до двух месяцев следственный судья выдал 6 сентября.