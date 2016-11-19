В Кокшетау нашли повешенным девятилетнего мальчика

Девятилетний ребенок найден повешенным у себя дома в Кокшетау. Полиция предполагает, что произошел несчастный случай, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла вечером 18 ноября.

"Несовершеннолетний 2007 года рождения, поиграв во дворе, зашел домой. Спустя некоторое время его обнаружили мертвым с ремнем на шее, привязанным к ручке шкафа", — сообщил собеседник агентства.

По его данным, школьник воспитывался у бабушки. На теле мальчика не обнаружено признаков насилия.

По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Однако, по версии полиции, ребенок мог нечаянно удавиться.