В Кокшетау в ведре с водой утонул ребенок

Минувшим вечером в
городе Кокшетау Акмолинской области произошел несчастный случай, передает «Хабар 24».
Около 19:00 поступила информация о том, что по неосторожности в 30-ти литровом ведре с
водой утонула девочка 2015 года рождения.
Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребёнка. По
данному факту идет проверка.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.