В Кокшетау в ведре с водой утонул ребенок

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В Кокшетау в ведре с водой утонул ребенок

Минувшим вечером в городе Кокшетау Акмолинской области произошел несчастный случай, передает «Хабар 24».

Около 19:00 поступила информация о том, что по неосторожности в 30-ти литровом ведре с водой утонула девочка 2015 года рождения.

Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребёнка. По данному факту идет проверка.

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