Может кто-то подпилил - глава МВД об обрушении на ЭКСПО

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Сегодня в Астане в кулуарах Мажилиса Парламента министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал журналистам ЧП на территории ЭКСПО, передает Zakon.kz.

По его словам, по факту ЧП возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы.

"Когда установим причины разрушения, тогда и примем процессуальное решение. Сейчас мы проводим технические экспертизы. Узнаем причину, от чего она… Может кто-то подпилил, может быть некачественный материал. Все это мы изучим, после этого примем решение", - сказал министр.

Напомним, 16 ноября на территории Международной специализированной выставки произошло обрушение декоративной мостовой конструкции, которая была расположена между двумя павильонами – С1 и С2. Данное сооружение является исключительно декоративным и не несет функциональной нагрузки. Примыкающим павильонам ущерба нанесено не было. После обрушения была создана комиссия по выяснению причин произошедшего. Рухнувшую конструкцию пообещали восстановить за месяц. Глава компании застройщика BI Group Айдын Рахимбаев рассказал свою версию, почему обрушилась конструкция на территории ЭКСПО. По его словам, предварительный вывод после консультаций с инженерами – 90-метровая ферма не выдержала сжатия металла из Китая в холодный период из-за несоответствия химического состава металла заявленной в документации прочности.