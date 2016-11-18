Женщина, избившая грудничка, приезжала в Казахстан на заработки

По данным главы МВД РК, избиение ребенка произошло летом этого года.
Избивавшая младенца гражданка Узбекистана работала на одном из рынков в Казахстане. Об этом Sputnik-Казахстан сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.
Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором женщина избивала грудного ребенка. Видео вызвало шквал негодования среди казахстанцев.
"Она гражданка Узбекистана, приезжала сюда, работала на базаре, родила, вот это совершила и уехала. Она там (в Узбекистане – ред.) и живет", - сказал Касымов в кулуарах парламентских слушаний.
По его словам, избиение ребенка произошло летом этого года.
Как ранее сообщалось, женщина была установлена и допрошена на территории Узбекистана, она полностью призналась в содеянном. В отношении гражданки Узбекистана также решается вопрос о привлечении к ответственности за незаконное пересечение государственной границы и нарушение миграционного законодательства Казахстана.
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