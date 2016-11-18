Избивавшую младенца женщину нашли в Узбекистане

Женщина призналась в содеянном.
Женщина, которая избила младенца на видео, найдена в Узбекистане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с МВД Республики Узбекистан установлена и допрошена на территории соседнего государства подозреваемая в жестоком обращении с грудным ребенком гражданка Узбекистана. Она полностью призналась в содеянном. В рамках досудебного расследования в отношении подозреваемой также решается вопрос о привлечении к ответственности за незаконное пересечение государственной границы и нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан», - сообщил он.
По словам Алмаса Садубаева, сейчас готовится международное поручение о передаче материалов уголовного дела Республике Узбекистан для дальнейшего уголовного преследования по месту проживания подозреваемой.
Видео с избиением ребенка распространилось в социальной сети Instagram. На кадрах видно, как женщина, сидя на диване, избивает младенца, которому нет года. Она бьет ребенка по голове, лицу, крича при этом «Закрой рот».
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