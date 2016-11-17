Глава BI Group назвал предварительную причину ЧП на «ЭКСПО»

По предварительным выводам, обрушение конструкции произошло из-за несоответствия химического состава металла заявленной в документации прочности, передаетИА «NewTimes.kz».

Глава стройкомпании BI Group пояснил, что обрушавшаяся конструкция по форме - это так называемая металлическая ферма. Ее сборкой и монтажом занималась по контракту «Имстальком».

«Если вы внимательно рассматривали фотографии, на них можно разглядеть, что конструкция обломилась не в месте сварных швов или монтажных креплений, а таким образом, как будто ее срезали. А прочность основной конструкции была такой, что даже стекла арки не разбились при падении с такой высоты», - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, по предварительным выводам 90-метровая ферма не выдержала сжатия металла в холодный период из-за несоответствия химического состава металла заявленной в документации прочности.

«…Хотя металл и его эксплуатация обычно рассчитываются с учетом его сжатия-расширения при морозе и в жару. Подчеркиваю, это наше предварительное мнение. Окончательные выводы сделает экспертная комиссия, надеюсь, это произойдет в ближайшие дни. Будет проведен в первую очередь, анализ химического состава металла, который получен из Китая, соответственно, из подобного металла возводились и другие объекты на территории выставки. Будем ждать результатов лабораторных анализов», - сказал он.

Что касается возмещения ущерба, то стройкомпания восстановит этот пролет, несмотря на любые выводы комиссии. Что касается зданий павильонов, то они целы.

«По поводу ущерба. Строительно-монтажные работы застрахованы, страховой компанией будет выплачена компенсация и ущерб будет восстановлен», - заключил он.

Напомним, ЧП произошло в среду, 16 ноября, на территории «ЭКСПО» в Астане - обрушилась декоративная мостовая конструкция. Фото и видео инцидента распространялись в соцсетях.