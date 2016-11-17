​Арестован Бигельды Габдуллин

16 ноября с санкции районного суда № 2 Алматинского района Астаны в отношении Бигельды Габдуллина избрана мера пресечения «арест», сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.
Напомним, Габдуллин обвиняется в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ «Central Asia Monitor» и «Radiotochka.kz». Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось, Габдуллин задержан на основании ст.128 УПК РК и водворен в ИВС ДВД г. Астаны.
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