​Арестован Бигельды Габдуллин

16 ноября с санкции районного суда № 2 Алматинского района Астаны в отношении Бигельды Габдуллина избрана мера пресечения «арест», сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

Напомним, Габдуллин обвиняется в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ «Central Asia Monitor» и «Radiotochka.kz». Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, Габдуллин задержан на основании ст.128 УПК РК и водворен в ИВС ДВД г. Астаны.