​Арестован Бигельды Габдуллин

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​Арестован Бигельды Габдуллин

16 ноября с санкции районного суда № 2 Алматинского района Астаны в отношении Бигельды Габдуллина избрана мера пресечения «арест», сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

Напомним, Габдуллин обвиняется в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ «Central Asia Monitor» и «Radiotochka.kz». Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, Габдуллин задержан на основании ст.128 УПК РК и водворен в ИВС ДВД г. Астаны.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя 1870
1870
А с виду интеллигент... Биография ничего так себе. Тут и ордена, и нуротан и маслихат. И даже вынужденное проживание в США почти 4 года...
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17.11.2016, 14:56
фото пользователя Legolas
Legolas
Остап Бендер тоже интеллигентно выглядел, мало того всем своим видом вызывал доверие, а речи какие сладкие толкал...
И сын лейтенанта Шмидта... smile wink lol
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17.11.2016, 15:14
фото пользователя 1870
1870
wink
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17.11.2016, 15:17
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