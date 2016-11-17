Одного из областных руководителей Комитета госдоходов освободили от должности из-за жены

Несмотря на конфликт интересов он продолжал выполнять свои служебные обязанности.

Из-за жены освободили от должности одного из областных руководителей Комитета государственных доходов МФ РК, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении комитета, в Мангистауской области при проверке деятельности ТОО «Партнер Актау Компани», занимающейся реализацией алкогольной продукции, был выявлен факт конфликта интересов.

При сравнительном анализе объемов отгруженной оптовыми реализаторами алкогольной продукции и сведений в сопроводительных накладных ТОО «Партнер Актау Компани», установлены значительные расхождения по сумме товара.

По данному факту, Управление внутренней безопасности КГД назначила налоговую проверку, по результатам которой, помимо вышеуказанных нарушений, на складах ТОО была выявлена алкогольная продукция с учетно-контрольными марками неустановленного образца.

В ходе начатого досудебного расследования, было установлено, что учредителем ТОО является супруга руководителя Управления Службы экономических расследований ДГД по Мангистауской области С.Куаншалиева.

"Обстоятельства, указывающие на наличие конфликта интересов, исключали возможное проведение по делу оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителей и учредителей вышеназванных ТОО. Однако, Куанышалиев С. не обратился с письменным рапортом к своему непосредственному руководству и продолжал выполнять свои служебные обязанности", - отмечается в сообщении.

По результатам служебного расследования и рекомендациям дисциплинарной комиссии, С.Куаншалиев был освобожден от занимаемой должности.