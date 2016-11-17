За сообщение о готовящемся теракте казахстанцам будут платить миллионы

Вознаграждение за информацию, которая поможет пресечь акт терроризма, начнут выплачивать с 2017 года. Размер выплат будут достигать более 2 миллионов тенге.

Правительство РК приняло постановление от 9 ноября 2016 года «Об утверждении Правил установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма», сообщает Zakon.kz. Проект документа разработал Комитет национальной безопасности (КНБ) республики.

Так, лицам, сообщившим информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, уполномоченным органом выплачивается денежное вознаграждение в размере от 750 до 1000 месячных расчетных показателей. 1 МРП сейчас составляет 2121 тенге.

«…По уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями первой и второй статьи 255 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года, – 750 месячных расчетных показателей; по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 255 УК, – 1000 МРП», - говорится в постановлении.

При этом уточняется, что вознаграждение выплачивается в случае, если в отношении виновного лица вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера; вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

Выплата вознаграждения производится за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному государственному органу по координации деятельности в сфере противодействия терроризму.

Постановление вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.