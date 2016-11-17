Как выглядела конструкция "Астана ЭКСПО-2017" до обрушения

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Как выглядела конструкция "Астана ЭКСПО-2017" до обрушения

Мост носил декоративный характер. Он соединял два павильона.

Сегодня, 16 ноября, в Астане произошло обрушение конструкции "Астана ЭКСПО-2017". Обрушилось перекрытие между двумя павильонами. К счастью, обошлось без пострадавших,сообщает Zakon.kz. Как выглядела конструкция до обрушения?

Отмечается, что мост носил декоративный характер. Он соединял два павильона.

Причину произошедшего будет устанавливать специальная комиссия. Возведением конструкции занималась строительная компания BI Group, сообщил ранее директор департамента по связям с общественностью национальной компании "Астана ЭКСПО - 2017" Сергей Куянов.

Ранее сообщалось о пострадавшем строителе. Позже стало известно, что рабочий не находился у объекта в момент крушения.

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