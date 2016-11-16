До 10 лет лишения свободы грозит директору батутного центра в Almaty Towers

Его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц.

Директор батутного центра Даурен Туяков, задержанный по делу о крупном пожаре в бизнес-центре Almaty Towers, до суда будет находиться за решеткой, передает «Хабар 24».

Его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц.

Спустя двое суток после задержания суд удовлетворил ходатайство органов дознания ДВД и городской прокуратуры о содержании его под стражей и выдал соответствующую санкцию. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Дияс Махамбетов, руководитель пресс-службы Алматинского городского суда:

- Суд №2 Бостандыкского района города Алматы вынес постановление в отношении Даурена Туякова о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца на период проведения досудебного расследования.

Напомним,6 ноября вечером в Алматы произошел крупный пожар в одном из комплексов бизнес-центра "Almaty Towers". Горела крыша 5-ти этажного здания, с угрозой распространения на ресторан, расположенный выше. Было эвакуировано 80 человек.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело 54-летнего мужчины, он скончался от отравления угарным газом. На следующий день, 7 ноября утром были обнаружены тела еще 5 погибших. Выяснилось, что это студенты вузов 1994, 1995, 1996 годов рождения.