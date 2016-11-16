Глава МВД рассказал о расследовании видео с жестоким избиением младенца

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Глава МВД рассказал о расследовании видео с жестоким избиением младенца

По словам министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова, полицейские уже располагают некоторыми сведениями о смуглой женщине, которая жестоко избивает младенца на шокировавшем Казнет видео, передает ИА «NewTimes.kz».

Как сообщил министр, «героиня» душераздирающего ролика - не афроамериканка.

«Идет расследование. Никакая она не афроамериканка. Результаты вы узнаете. Мы уже приблизительно знаем, кто это. Но мы ее еще не задержали», - сказал глава МВД Калмуханбет Касымов в кулуарах парламента.

Напомним, 11 ноября казахстанцев шокировало ВИДЕО жестокого избиения младенца. В кадре смуглая женщина хлестала грудничка по щекам, приговаривая: «Жап аузынды! (Закрой рот)!» Хронометраж записи - около минуты. Все это время женщина била ребенка.

Душераздирающее видео привлекло внимание МВД Казахстана.

«МВД принимает все меры для установления личности женщины, которая избивает младенца на видеозаписи, размещенном в сети. Как прояснятся обстоятельства произошедшего, будет дана оценка», - прокомментировал официальный представитель ведомства Алмас Садубаев 11 ноября.

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