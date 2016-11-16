Тунгышбай Жаманкулов вернул государству 6 млн тенге

Он обвиняется в хищении 69 миллионов тенге выделенных на фильм "Феникс".

Известный казахстанский актер Тунгышбай Жаманкулов, который признался в хищении средств, выделенных на фильм "Феникс", вернул шесть миллионов тенге, сообщил председатель агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, передает Sputnik Казахстан.

3 ноября Тунгышбай Жаманкулов частично возместил ущерб и с учетом личности, возраста и внесения залогового имущества в отношении него избрана мера пресечения «залог».

"На сегодняшний день около шести миллионов (тенге) вернул. Он заявил, что выплатит весь долг перед "Казахфильмом", такое обязательство он на себя взял", - сказал Кожамжаров журналистам в кулуарах пленарного заседания нижней палаты парламента.

Также он подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Ходатайство будет рассмотрено после полного возмещения причиненного ущерба Жаманкуловым, исполнительным продюсером фильм Юдиной и управляющим директором по экономике и финансам АО "Казахфильм" Искаковой.

Напомним, 2 ноября был задержан известный казахстанский актер и продюсер Тунгышбай Жаманкулов. Позже стало известно, что Тунгышбай Жаманкулов в присутствии своего защитника полностью признал вину в хищении бюджетных средств, выделенных на производство фильма "Феникс". Похищенные бюджетные средства тратились им на личные нужды.В содеянном он раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб.