Стали известны новые подробности жестокого убийства 8-летней Виктории в Зыряновске

На фото дом где нашли девочку.

Под грудой мешков нашли обгоревшее тело маленькой девочки.

Стали известны новые подробности жестокого убийства 8-летней Виктории Тойкеневой. Девочка погибла страшной смертью, ее обгоревшее тело нашли под грудой мешков, передает Алва ТВ.

Вика росла веселым общительным ребенком. Не по годам самостоятельная, как о ней говорят родные. Со школы Вика выходила в одно время. После полудня заканчивались занятия, и Вика шла на остановку, на пересечение улиц Зыряновская и Рудная.

10 ноября все было как обычно. Вика позвонила маме, сказала, что уже на остановке. Ее встречали родители, но из автобуса маленькая пассажирка так и не вышла. Мама забеспокоилась, стала звонить дочери, но телефон уже не отвечал.

«Садилась на автобус №7 и доезжала до конечной. Она жила в 30 метрах от остановки» - рассказывает Юрий Кононов, родственник Вики.

Около 15 часов родители написали заявление о том, что ребенок пропал. На поиски девочки отправились волонтеры. По тревоге был поднят весь личный состав Зыряновского РОВД. До 4-х утра 11 ноября велись поиски. Небольшой перерыв, и с 7 утра люди снова вышли на прочесывание местности, где потерялась Вика. В четверг начался сильный снегопад. Никаких следов девочки видно не было. Вика словно пропала бесследно.

«Около 5 человек видели ребенка с мужчиной» - рассказывает Ирина Конова, тетя Вики.

Зацепка появилась наследующей день, несколько человек видели Вику рядом с мужчиной в черной куртке и с рюкзаком, а через несколько часов водитель, проезжавший по улице Зыряновской, предоставил запись с видеорегистратора, на которой видно мужчину, направлявшегося в сторону девочки, которая мирно играла неподалёку от остановки.

Около 20 часов 11 ноября Зыряновск облетела страшная весть: найдено тело 8-летний Виктории Тойкеневой, в заброшенном доме по улице Партизанкой. Волонтеры, повторно проверяющие заброшенные дома, в погребе обнаружили тело девочки.





Заброшенный дом находится по соседству с домом, в котором живет парень, подходящий под описание того, с кем видели Вику.

Нашел девочку волонтер Александр Оконешников. Под грудой мешков лежало ее обгоревшее тело.

Прибывшие на место сотрудники полиции уже через несколько минут задержали подозреваемого, который абсолютно подходил под описание свидетелей. 25-летний молодой человек живет в соседнем доме. Более того, родные Вики рассказывают, что он вместе с волонтерами участвовал в поисках ребенка.

Личность подозреваемого была установлена в тот же вечер. На место прибыли пожарные и спасатели, которые обеспечили освещение в заброшенном доме. К работе приступили следственно-оперативная группа и криминалисты.

«Реализовав комплекс оперативных мероприятий, сотрудники установили личность подозреваемого. Полицейскими совместно с волонтерами задержан мужчина, 1991 года рождения, проживающий в городе Зыряновск. По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование по статье убийство. Принимаются все необходимые меры для всестороннего и объективного расследования уголовного дела. Назначен ряд соответствующих экспертиз. Ход расследования взят на личный контроль руководства РОВД и ДВД» - сказала Асель Сулейменова, начальник Штаба Зыряновского РОВД.

С 21 часа и до глубокой ночи оперативники осматривали место преступления и опрашивали очевидцев.

Своего соседа, которого сейчас подозревают в жестком убийстве, жители района знали хорошо. Соседи рассказывают, что он жил со своей сожительницей.

«Он гонял свою сожительницу, обстриг ее на лысо. Она прибегала, и говорила, что с пацанами насилуют ее, а он сидит смотрит», - рассказал Виктор Бердюгин. По словам соседа, подозреваемый не пил, так как у него болела голова.