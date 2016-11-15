Министр культуры и спорта Мухамедиулы подал в суд на студентку Сыдыкову

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Министр культуры и спорта Мухамедиулы подал в суд на студентку Сыдыкову

По словам адвоката министра, имеются доказательства, что их встреча не могла состояться даже теоретически.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы подал в суд на студентку Енлик Сыдыкову, которая обвинила его в домогательствах и взятке.

Эту информацию МИА "Казинформ" подтвердил его адвокат Искендир Алимбаев.

По его словам, министр культуры и спорта действительно обратился в суд по факту распространения недостоверных сведений студенткой. При этом, отмечает адвокат, Мухамедиулы не жаждет привлечения ее к ответственности, известный объем доказательств полностью опровергает распространенные ею голословные утверждения. К примеру, имеются доказательства, что их встреча не могла состояться даже теоретически.

"В своем заявлении Сыдыкова утверждает, что поводом для организации встречи с ректором с целью поступления в КазНАИ в обход установленного порядка стало ее опоздание на вступительные экзамены. Однако, исходя из сведений, обнародованных не так давно в СМИ, следует, что Сыдыкова в 2011 году не поступала в КазНАИ. Выясненные обстоятельства опровергают изложенную Сыдыковой картину произошедшего", - сказал Искендир Алимбаев.

Обращение А. Мухамедиулы в суд, отметил адвокат, продиктовано в первую очередь требованиями закона.

Согласно пункту 6 статьи 52 Закона «О государственной службе Республики Казахстан», при предъявлении к госслужащему необоснованного публичного обвинения в коррупции он должен в месячный срок со дня обнаружения такого обвинения принять меры по его опровержению.

"Такие обвинения в выступлении Сыдыковой присутствуют. При этом, "должен" в приведенной норме закона означает, что опровержение подобных обвинений является не только правом, но и обязанностью государственного служащего. Известно, что юридические факты устанавливаются судом. По этим причинам, так как добровольно Сыдыкова распространенную ею информацию не опровергла, А. Мухамедиулы вынужден был обратиться в суд", - пояснил адвокат.

В случае публичного выступления Енлик Сыдыковой с опровержением распространенных недостоверных и порочащих сведений, поданное в суд заявление может быть отозвано, а производство по делу прекращено без каких-либо негативных юридических последствий для нее.

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