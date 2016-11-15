Жертвой еще одного педофила стала 8-летняя девочка в ВКО

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Жертвой еще одного педофила стала 8-летняя девочка в ВКО

Девочку в шоковом состоянии увезли в местную больницу.

Еще одна восьмилетняя девочка стала жертвой педофила в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области, передает Аlvatv.kz.

Как стало известно, в начале ноября в городе Серебрянске Зыряновского района местные жители задержали на месте преступления насильника. Мужчина обманом завел девочку в безлюдное место и надругался. Крики ребенка услышали случайные прохожие, которые и задержали педофила. К счастью, она осталась жива. Девочку в шоковом состоянии увезли в местную больницу.

Насильник - неоднократно судимый 30-летний житель Серебрянска Зыряновского района, в настоящее время находится в ИВС.

«Подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетней задержан на месте преступления и водворен в ИВС, проводится расследование», — сообщили в Зыряновском РОВД.

Санкция данной статьи предусматривает для насильника до 20 лет лишения свободы.

На днях казахстанцев потрясла трагедия, также произошедшая в Зыряновске. Восьмилетняя Виктория не вернулась из школы домой. Девочку нашли мертвой спустя сутки поисков в одном из заброшенных домов городка.

По подозрению в убийстве был задержан 25-летний местный житель, которого рядом с Викторий зафиксировали видеорегистраторы проезжавших машин: он шел рядом с девочкой, с ее рюкзаком на спине.

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