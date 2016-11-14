В Костанае водителю внедорожника упавшего в траншею грозят штраф и лишение прав

Виновнику ДТП по статьям административного кодекса РК грозит лишение водительских прав и штраф.

По данным пресс-службы ДВД Костанайской области , водителя « Лексуса » привлекут к ответственности по двум статьям «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества и невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», - сообщает alau.kz.

К ответственности привлекут 66-летнего мужчину, который, по данным полиции, находился за рулем дорогой иномарки в момент её падения в глубокую траншею.

Виновнику ДТП по статьям административного кодекса РК грозит лишение водительских прав и штраф.

Напомним, в Костанае внедорожник упал в яму с грязью. Сам водитель не пострадал.