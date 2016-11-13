Появилось фото предполагаемого убийцы 8-летней девочки в ВКО

Автор:
Появилось фото предполагаемого убийцы 8-летней девочки в ВКО

ДВД Восточно-Казахстанской области опубликовал фотографию подозреваемого в убийстве 8-летней Виктории Тойкеневой, пишет КазИнфо.

По подозрению в убийстве ребенка задержан Яицкий Олег Иванович, родившийся 30 августа 1991 года, уроженец ВКО. В настоящее время он помещен в СИЗО, следователи выясняют у него подробности преступления. По предварительным данным, мужчина работал у отчима убитого им ребенка.

Убийцу восьмилетней Вики вчера вычислили волонтеры благодаря записи с видеорегистратора, на которой видно, как мужчина идет вдоль дороги с рюкзаком школьницы.

Напомним, 10 ноября в Зыряновске пропала восьмилетняя Виктория Тойкенева. Девочка не вернулась из школы домой. Для установления местонахождения пропавшей были незамедлительно сформированы поисковые группы, спасатели и местные жители, волонтеры. Для оказания практической помощи на место были направлены руководство и сотрудники оперативных и следственных служб ДВД ВКО.

Малышку искали в течение двух суток. Вчера вечером в Зыряновском РОВД выступили с заявлением, что школьницу нашли мертвой. Тело девочки обнаружили в подполе заброшенного дома.

Кроме того, задержанный сознался еще в одном убийстве — 17-летней Ксении Сидориной, пропавшей месяц назад.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
12.11.2016, 11:43
  
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 8-летней девочки 4
05.11.2016, 13:25
  
11-летнего мальчика-аутиста убили возле Талдыкоргана
03.11.2016, 12:34
  
Мужчина, отрубивший голову своей жене, проведет в колонии 9 лет
02.11.2016, 18:29
  
Признался в убийстве, чтобы помочь сожительнице
02.11.2016, 09:44
  
В Семее родственники пропавшей малышки гадают, куда мать дела ребенка 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Карагандинской области растет число ВИЧ-инфицированных
Врачи выяснили причину отравления 28 человек в Уральске
68-летнего мужчину задержали за звонок о бомбе в Актобе 1
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 8-летней девочки 4
В ВКО пропавшую 8-летнюю девочку нашли мертвой
Гендиректора "Актобе" Васильева взяли под домашний арест
Мужские разборки закончились смертью в Алматы 2
Полицейские РК изучают видео с избиением младенца женщиной 1
Родные 6-летней умирающей Вики из Актау готовы на опасный эксперимент
Жестоко избившая грудничка женщина разгневала Казнет 15