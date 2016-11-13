Появилось фото предполагаемого убийцы 8-летней девочки в ВКО

ДВД Восточно-Казахстанской области опубликовал фотографию подозреваемого в убийстве 8-летней Виктории Тойкеневой, пишет КазИнфо.

По подозрению в убийстве ребенка задержан Яицкий Олег Иванович, родившийся 30 августа 1991 года, уроженец ВКО. В настоящее время он помещен в СИЗО, следователи выясняют у него подробности преступления. По предварительным данным, мужчина работал у отчима убитого им ребенка.

Убийцу восьмилетней Вики вчера вычислили волонтеры благодаря записи с видеорегистратора, на которой видно, как мужчина идет вдоль дороги с рюкзаком школьницы.

Напомним, 10 ноября в Зыряновске пропала восьмилетняя Виктория Тойкенева. Девочка не вернулась из школы домой. Для установления местонахождения пропавшей были незамедлительно сформированы поисковые группы, спасатели и местные жители, волонтеры. Для оказания практической помощи на место были направлены руководство и сотрудники оперативных и следственных служб ДВД ВКО .

Малышку искали в течение двух суток. Вчера вечером в Зыряновском РОВД выступили с заявлением, что школьницу нашли мертвой. Тело девочки обнаружили в подполе заброшенного дома.

Кроме того, задержанный сознался еще в одном убийстве — 17-летней Ксении Сидориной, пропавшей месяц назад.