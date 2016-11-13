В Карагандинской области растет число ВИЧ-инфицированных

В Карагандинской области наблюдается рост ВИЧ-инфекции . Только в этом году неизлечимым недугом заболели более 300 жителей региона, передает 24.kz.

Сейчас здесь свыше 2,5 тысяч человек с таким диагнозом. Причем ВИЧ-инфекция распространяется не только среди уязвимой группы населения. 60% всех заболевших – это трудоспособные люди в возрасте от 20 до 40 лет. Такой диагноз имеют даже два 14-летних подростка.

В области проходит месячник по профилактике ВИЧ/СПИД . Акции, конференции и лекции пройдут в учебных заведениях, на предприятиях, в воинских частях и исправительных колониях региона.

«Половой путь заражения сейчас превалирует, к сожалению. Из всех зарегистрированных нами случаев 65 % заразились половым путем. Прежде всего, это, наверное, низкая ответственность за свое собственное здоровье», — говорит руководитель областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Бейбит Сагымбаев.